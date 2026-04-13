阪神タイガースOB会長の掛布雅之氏（70）が13日、能登半島地震の復興支援のための寄付を、毎日新聞大阪社会事業団を通じて行った。昨年12月に大阪高島屋で開催した「野球殿堂入り記念掛布雅之展」の売り上げの一部を被災地支援へのチャリティーとしたもの。神戸市長田区で阪神大震災の復興イベントにも協力している掛布氏は「掛布雅之展での売り上げの一部を能登半島の被災地のために寄付させていただきました。多くのファン