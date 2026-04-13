東京２３区の火葬料金の高騰などを受け、厚生労働省の研究班が、全国の火葬場を対象に火葬料金などの実態調査に乗り出したことがわかった。各施設の火葬料金や運営費、経営状況などを調べており、厚労省は調査結果を踏まえて事例集などの策定を検討する。公営の火葬場は３０００円〜２万５０００円ほどの火葬料金を設定しているところが多い。だが、民間経営の火葬場が集中する東京２３区では８万円を上回る高額な施設が多く、