韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのヘリンとヘインがヨーロッパで目撃されたと１３日、韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によると、中国のＳＮＳにデンマークのコペンハーゲンにいる２人の目撃情報が投稿されたという。投稿者は「昨日、コペンハーゲンでヘリンを見た。すれ違った時にすごく似ていて『もしや？』と思った」「最初は確信が持てなかったが、ほかの人も見かけたと書き込んでいたので、私