4月12日、志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の第1話が放送された。志尊が演じるミンソクは、幼いときに日本人の両親を亡くし、韓国の財閥の養子になる。財閥のホテルグループの新社長に指名されたものの、養父が急死したことで事態は一転。横領の疑いをかけられ、東京のホテルに左遷されるーーという主人公の立場を紹介する流れで、ドラマはスタートした。日本生まれ、韓国育ちという設定で、