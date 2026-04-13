TBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00〜)では、「マチュピチュ歴史保護区」の後編を12日に放送。SNSでは、「あの霧の中に現れる空中都市を見たら人生観変わりそう」「まだ未発見の遺跡があるのか」など、その神秘に対するコメントが多く散見された。『世界遺産』ナビゲーターの鈴木亮平同番組は今年で30周年。その第1回放送が「マチュピチュ遺跡」だったこともあり、この回は放送前から話題となっていた。マチュピ