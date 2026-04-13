Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年5月1日掲載の記事より転載キッチンリセットや掃除、消毒などに使うスプレーボトル。使いやすい場所に置きたいけれど、狭いキッチンだと難しい……。そんな我が家の救世主のようなアイテムを山崎実業で見つけました！山崎実業のシリコーンバンド Photo: 山粼 舞 それ