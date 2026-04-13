ファミリーマートは、ブックオフコーポレーションと共同で衣料品・雑貨の回収ボックス「R-LOOP(アールループ)」を店内に設置する実証実験を4月13日から開始した。不要になったけれどまだ使える衣類や雑貨について、「燃えるゴミにするには心苦しいけれど、買取査定に持っていくほどではない」と困ったことは多いはず。そんな時ファミリーマートで手軽に回収してもらうことができ、リユースで役立つことができたら……そんなニーズ