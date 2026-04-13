戸郷翔征が12日に2軍戦で先発した巨人の戸郷翔征投手が12日に平塚球場で行われたDeNAとの2軍戦に先発し、7回4安打、1失点と好投した。昨季から本来のパフォーマンスを出せずに苦しむ右腕の“変化”にファンも驚愕している。26歳の戸郷は初回に二塁打を浴びるが、後続を断ち切り無失点。5回には2本の長短打を浴びて1点を失ったが、91球で3奪三振にまとめた。菅野智之投手のメジャー移籍後、エースとして期待された戸郷は昨季