演歌歌手の竹島宏が１３日、東京・日の出ふ頭のシンフォニー号で２５周年記念曲「純愛」の発売記念イベントを行った。２００２年にデビューして今年２５周年を迎える竹島。「歌い手としてお仕事をさせていただけるということがどれだけ大変なことか。多くの皆様に支えられているかを知ればいるほど、感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。これまで悲恋や失恋を歌ってきた竹島だが今回の新曲については「珍しいハッピーソン