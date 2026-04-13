女優メリル・ストリープが、映画「プラダを着た悪魔」(2006年)での役作りで、2人の映画監督をモデルにしていたことを明かした。 【写真】来日イベントでも“圧”たっぷりサングラス姿でアン・ハサウェイとノリノリ 第1作で冷徹な雑誌編集長ミランダ・プリーストリーを演じたメリルは、キャラクターのインスピレーションが「VOGUE」編集長アンナ・ウィンターから得られたという長年の