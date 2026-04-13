映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』より、本予告編、本ポスターが解禁された。【動画】映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』予告映像2025年に開催された第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった本作。単なるサメ映画の枠にとどまらず、サイコパスな船長という強烈なキャラクター・タッカーも登場し、大きなインパクトを残した。予告編は、本