【新華社昆明4月13日】中国雲南省普洱（ふじ）市思茅区でラズベリーの一種「黄泡果」が成熟期を迎え、野山の枝に黄色い実が枝に鈴なりに実った。地元で見られる春の野生の果実で、味は甘酸っぱい。黄泡果の実を髪飾りにした民族衣装姿の女性を写真家が撮影。山野に満ちる春の息吹を表現した。（記者/陳欣波）