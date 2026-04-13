女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１４日に、第１２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞