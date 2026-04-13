【新華社昆明4月13日】中国雲南省では最近、春茶の製造が本格化している。同省南西部にある普洱（ふじ）市寧洱ハニ族イ族自治県の雲盤山では、茶農家の人々が、新芽の収穫作業に精を出している。雲盤山に広がる茶園は、標高1700メートル以上の高地にあり、そこで育つ茶樹の樹齢は短くて40年、長くて100年に達する。（記者/陳欣波）