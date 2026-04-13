ディズニーが、2026年も5月4日の「スター・ウォーズの日」を全国各所の特別企画で祝福。2026年の「スター・ウォーズの日」は、待望の映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の5月22日の公開を目前に控え、横浜・みなとみらい、渋谷「SHIBUYA TSUTAYA」、大阪の3エリアにて特別なイベントが開催されます！ 「スター・ウォーズの日 2026」イベント まとめ 2026年の「スター・ウ