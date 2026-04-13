俳優の濱田岳が１３日、都内でテレビ東京系主演ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（１７日スタート、金曜・後９時）の記者会見に共演の石井杏奈らと登壇した。濱田は、とあることをきっかけに１０年前にタイムリープした人生２周目の“モブキャラ”刑事を演じる。「意外と根性あるなと思っている。自分なら同じようにタイムリープしたら、がむしゃらに、泥臭く生き直す勇気が出るだろうかと思う。日を追うごとに尊敬するようにな