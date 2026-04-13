タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、今年10月26日・27日に大阪・フェスティバルホールでコンサートを開催することが決定した。同会場で約8年ぶりのステージ披露となる。【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット関西を代表する存在として長年第一線を走り続けてきた上沼が、歌とトークを織り交ぜた唯一無二のステージを再び届ける。ファンが待望してきたフェスティバルホールでの歌声が実現する。上沼は、昨