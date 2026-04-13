モグライダー・芝大輔が自身の意外な仕事遍歴を告白。その共通点から「ヤングカーネル」と呼ばれる一幕があった。【映像】カーネルサンダースと芝の比較映像『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生