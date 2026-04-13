俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が11日、Instagramを更新。最新ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】10キロ減を報告した本田望結（複数カット）これまでもInstagramで、東京ディズニーシーを満喫する様子や、クリスマスに投稿したサンタのコスプレ姿など、プライベートの様子を発信してきた本田。2025年6月2日には、21歳の誕生日を迎え「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg