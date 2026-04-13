東京大学の入学式が行われ、およそ3100人の新入生が大学生活をスタートさせました。【映像】意気込みを語る新入生ら（実際の様子）東京大学の入学式は千代田区の日本武道館で行われ、外国人留学生35人を含む3123人が入学しました。藤井輝夫総長「蓄積された知識を学ぶだけでなく、自らの力で『新しい知を生み出す』存在へと成長していただきたい」藤井総長は式辞で「世界がまだ知らない知を創り出す喜びへとその一歩を踏み出