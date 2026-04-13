イラン情勢を受けて原油の先物価格が急上昇し、市場は株安・円安で反応しました。【映像】日系平均株価など市場の値動き市場は協議の結果を「期待が裏切られた」と受け止めた一方で、「トランプ大統領の真意が分からない」と様子見の姿勢も強めています。岩井コスモ証券・担当者「（アメリカ・イランは）一応継続して協議するということですので、（日経平均の）下げ幅は限定的です」ホルムズ海峡をめぐる不透明さも増したこ