俳優の濱田岳（37）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。石井杏奈（27）と恋人役となることについて心境を語った。【写真】5回目の共演に照れくさい表情を浮かべた濱田岳濱田は石井と共演が5回目。前回は濱田が教官、石井が教え子の役を務めていたといい、今回はより距離が近い恋人役を担う。濱田が石井との恋人役を「照れくさい」と話す