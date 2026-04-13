ＴＯＴＯは１３日、システムバスやユニットバスなどの製品の新規受注を停止することを関係業者に通知した。中東情勢の悪化で、製品の接着剤などで使う有機溶剤の調達が不安定になっているためで、受注再開時期は未定としている。システムバスやユニットバスに加え、便器や換気扇などを含むトイレユニットの新規受注も見合わせる。ただ、トイレ単体での受注は行うという。各製品で使われている有機溶剤はナフサ（粗製ガソリン