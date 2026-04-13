劇団四季ミュージカル「ノートルダムの鐘」（7月22日初日、大阪四季劇場）の取材会が13日、大阪市内で行われた。ヴィクトル・ユゴーの代表作を原作とした作品で、15世紀末のパリが舞台。人間の光と闇を描く96年公開のアニメをもとにしたディズニーミュージカル。16年東京で開幕以降、京都、横浜、名古屋、福岡で上演され、大阪では初上演となる。ノートルダム大聖堂に住む鐘つき番のカジモド役を演じる寺元健一郎は「平和へのメッ