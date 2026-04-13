ワンコが地面にお耳を当てている姿を見て、飼い主さんの頭には有名なギャグが浮かんだようで…？投稿は記事執筆時点で50万3000回を超えて表示されており、4万3000件のいいねが寄せられています。 【動画：お出かけ中の犬が、突然地面に耳を当てて…センスを感じる『飼い主の一言』】 ワンコが地面に耳を当てて… Xアカウント「kokage0802」に投稿されたのは、お寺に住んでいる元保護犬「木蔭」くんが境内をパトロー