声優の津田健次郎と、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が初共演したWEB動画「ビジ←→カジ、どちらも。/春」「ビジ←→カジ、どちらも。/夏」が公開された。株式会社AOKIが制作したもので、ビジネスカジュアルアイテムの代表商品である「パジャマスーツ(R)」のさらなる認知拡大を図るべく、2人を新キャンペーンキャラクターに起用した。【動画】ゴイゴイスーポーズ！津田健次郎＆ダイアン津田の初共演映像新たに制作した本動