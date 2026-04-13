俳優の山粼賢人、藤木直人が１３日、都内で「ｕｎｏヘアケア新ＣＭ発表会」に登壇した。２人は２０日からオンエアされる「４Ｄオールインワンシャンプー」の新ＣＭで共演。山粼はヘアサロンのスタイリスト、藤木はサロンのオーナー役を演じている。２人は２０１８年のフジテレビ系連続ドラマ「グッド・ドクター」、２１年の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。ＣＭの撮影を振り返り山粼が「