タレントの丸りおなさんが4月12日、自身のインスタグラムを更新。ハーレーダビッドソンを店舗に見に行ったことを明かしました。先日、丸りおなさんは大型二輪の免許を取得したことを、自身のＳＮＳで報告していました。 【写真を見る】【 丸りおな 】バイク女子「念願のハーレー見に行ってきました」「かっこ良すぎて全部よく見える」先日・大型二輪の免許を取得丸りおなさんは「ずっと憧れてたハーレー見に行ってきま