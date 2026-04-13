女優の風吹ジュンが１３日、都内で「その“もの忘れ”アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会に登場した。同活動のアンバサダーに就任した風吹は「アルツハイマー病は早期に気づいて、専門医に受診することがとても大切。単なる物忘れて済まさずに違和感が続くようだったら、これはサインなんだっていう風に気づくようにしてほしい」とうなずいた。早期発見のためには家族が異変に気づくことが大切と語り、「個別に暮らし