ガールズグループi-dleが、今年の夏、音楽シーンを席巻する。i-dleは、7月に新アルバムの発売を確定させ、現在は最終段階の制作に専念している。今年1月にリリースしたデジタルシングル『Mono (Feat. skaiwater)』以来、約5か月ぶりの新曲となる。【写真】i-dle・ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出i-dleは今年、例年にも増して精力的な活動を展開している。『Mono (Feat. skaiwater)』は韓国の主要音源サイトをはじめ、中国最大