【モデルプレス＝2026/04/13】ものまねタレントのりんごちゃんが4月12日、自身のInstagramを更新。映画「スターウォーズ」シリーズに登場する人気キャラクターのモノマネを披露し反響を呼んでいる。【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなくて三度見した」全身金のモノマネショット◆りんごちゃん、C-3POモノマネで全身金色にりんごちゃんは「明転MVP有り難うございます」とつづり、BSテレ東系『明るくなったら秒で笑える！明