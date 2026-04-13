いっぷく亭提供：鏡野町 冬季は休業している岡山県鏡野町上斎原の町営飲食施設「いっぷく亭」が、4月11日に2026年度の営業をスタートしました。 いっぷく亭は、山菜や川魚のアマゴ(この地域では“ヒラメ”と呼ぶ)など、田舎の滋味深い料理を楽しめる施設で、「ミシュランガイド京都・大阪＋岡山2021」のレストラン部門にも掲載されました。 人気の「いっぷく定食」は1300円で季節の山菜(コゴミ、ヨモギ、フキノ