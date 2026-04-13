２日、青島市低空経済高度化区の莱西エリアに位置する、青島航空科技職業学院でドローンの操縦技術を学ぶ学生。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社済南4月13日】中国山東省莱西市ではここ数年、一般航空（ゼネラルアビエーション）専用空港の建設およびゼネラルアビエーション機生産プロジェクトがもたらすマグネット効果を受け、航空機の研究開発、航空機材の加工、精密製造、飛行訓練、航空輸送サービス、職業訓練に至る低