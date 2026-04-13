女優木南晴夏（40）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。体調の変化について明かした。現在5歳と0歳の二児の母。占い師の星ひとみさんが「木南さんの場合、一生懸命すぎてストレスをストレスと感じにくい。変なこだわりで一生懸命やり抜いちゃう」と占い「それがストレスと気づかずに突然ダウンする。胃腸炎とか胃潰瘍とか。突然胃がウッてなる時ない？」と聞いた。すると木