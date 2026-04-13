俳優中村俊介（51）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。ロックについて語った。占い師の星ひとみさんから「本当はロックの星が入ってる」と占われた中村は「ロック大好きです。群馬県で生まれたので。群馬で言うと偉大な大先輩がいて。BO〓（ストローク付きO）WYですとか、BUCK−TICKですとか、憧れてギターも始めましたし、ベースも弾けます。ギター、ベース、弦楽器やりま