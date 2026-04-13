ブラジル・サンパウロ最大規模のルス駅。地下鉄や近郊の町を結ぶ鉄道はあるが、大都市間を結ぶ路線はない＝3月（共同）鉄道網が未発達のブラジルで、国にとって“悲願”の高速鉄道建設に向けた動きが本格化している。南東部の同国最大都市サンパウロと、カーニバルで有名なリオデジャネイロ間を結ぶ計画で、地元メディアによると2029年までの着工と33年の開通を目指している。両都市間は直線距離で約360キロ。東京と京都間に相