EVへの無線給電のイメージトヨタ自動車グループの部品最大手デンソーが、走行中の電気自動車（EV）に無線給電するシステムの開発を進めている。2029年度に技術の確立を目指す。実現すれば停車して充電する必要がなくなり、EVの普及を後押しすると期待されている。システムは、道路に埋め込んだ送電用コイルから車の底の受電用コイルへ無線で電気を送る仕組み。走行しながら充電できるため、小型バッテリーでも走り続けられる。