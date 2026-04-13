俳優藤木直人（53）が13日、都内で「uno」ヘアケア新CM発表会に出席した。20日から放映される同ブランド「4Dオールインワンシャンプー」新テレビCMに、俳優山〓賢人（31）と出演。18年のドラマ「グッド・ドクター」などで共演経験があるほか、プライベートでも親交が深く、「初めてご一緒したのが8年前で、（山〓は）23歳ぐらいだった。これが3回目なので、またご一緒できて楽しかった」と話した。9日には山〓が2028年のNHK大河ド