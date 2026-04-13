プロ野球・日本ハムとソフトバンクの間で行われている「プロデュースグルメ対決」。ソフトバンク・柳町達選手が、日本ハム・郡司裕也選手のメニューを実食し、応戦コメントを寄せました。この対決とは、柳町選手のプロデュースグルメ「これぞ達人流！出汁香る贅沢丼」と、郡司裕也選手のプロデュースグルメ「『さすカニ俺カッコいい！』カニクリームパスタ」の売り上げ数を競う企画。対象グルメは両選手の本拠地で販売されており、