女優風吹ジュン（73）が13日、都内で「その“もの忘れ”アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会に出席した。日本の認知症と軽度認知障害（MCI）の数は合わせて約1197万人。認知症の最も多い原因はアルツハイマー病となっている。製薬企業「日本イーライリリー」の啓発活動のアンバサダーに就任した風吹は、24日から放送のテレビCMに出演する。「私も古希（70歳）をとっくに超えているので、人ごとじゃないと思います。アミロイ