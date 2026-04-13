国務院国有資産監督管理委員会（国資委）が8日、「境外国資工作局」を新設したとのニュースが世論の注目を集めている。海外展開が中国企業の重要な発展トレンドとなる中、この措置は、国資中央企業（国務院国有資産監督管理委員会が監督・管理する中央政府直属の国有企業）の海外展開に対する制度的保障を整備する上での重要な一環とみられている。外部環境における安全リスクが高まり、地政学的対立の頻発や保護貿易主義の台頭に