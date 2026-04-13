中国が独自に開発した世界初の35kV高圧直結型調相機（無効電力を供給・吸収し、電圧を安定させるための装置）が近日、機体全体の型式試験に無事合格し、各項目の性能指標が優れていることが確認されました。これにより、太陽光発電や風力発電など新エネルギーの安全な系統連系において、大きな突破口が開かれることになります。風力発電や太陽光発電の設備容量が近年爆発的に増加する中、系統慣性の低下、外乱に対する耐性の低下、