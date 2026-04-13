「←みんなが思うポメラニアンの食べ方、実際→」【写真】牛串に興奮してガブッ！「野獣」の顔にポメラニアンの「もんた」くん（2歳・男の子）が、普段の愛くるしい姿からは想像もつかない“豹変”を見せ、Xで話題を呼んでいます。投稿された写真に写っているのは、串焼きを前にしたもんたくん。1枚目には、飼い主さんが差し出した串にそっと口をつける姿が収められています。一方、2枚目には、牙をむいてガブッ！ と豪快にかぶり