中国メディアのIT之家は13日、米消費者情報誌コンシューマー・リポートの最新の自動車信頼性ランキングでトヨタ、スバル、レクサスがトップ3だったとする記事を掲載した。海外メディアのCarscoopsの報道として伝えたところによると、トップ5にはトヨタ、スバル、レクサスのほかにホンダとBMWが入った。最も劇的な変化を遂げたのがテスラで、モデル3とモデルYの好調なパフォーマンスに支えられ、順位を8ランクも上げて9位に浮上した