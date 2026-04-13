市販化も目指していたとの噂も聞かれる「幻の最高級クーペ」とは1980年代後半から1990年代初頭にかけての日本は、空前のバブル景気に沸き、自動車市場でも高級車やスポーツカーが飛ぶように売れる活況を呈していました。各自動車メーカーは潤沢な開発費を背景に、最新技術と贅沢な素材を惜しみなく投入したモデルを次々と発表します。【画像】超カッコいい！ これが日産の「最大・最上級クーペ“TRI-X”」です！ 画像で見る（3