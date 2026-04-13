Image: ソフトバンク シュポッ！（宇宙からの音色）国内ではauがいち早く対応していた、スマホと地球低軌道にあるスターリンク衛星との直接通信サービス「Starlink Direct」。このスマホと衛星との直接データ転送サービスに、ソフトバンクも対応を発表しました。個人ユーザーも4月10日から利用できるようになっています。ソフトバンクとワイモバイルは追加料金なし金額はソフトバンクとワイ