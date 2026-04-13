直近6打数1安打…3回には痛恨のABS失敗【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースのキム・ヘソン内野手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に9番・遊撃手で先発出場した。しかし、3回の第1打席で見逃し三振を喫した際に自らの判断でABSチャレンジを申請して失敗。早い段階でチームの権利を使い切る形となり、韓国メディアは迫る“危機”を指摘している。ミスは3回裏の