赤城乳業は7日、「大人なガリガリ君完熟マスカット」を全国で発売開始した。価格は税込み151円。果汁を増量し、約1年ぶりの復活となる。（me話題班）同商品は、マスカットアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のマスカットかき氷を入れたアイスキャンディー。「大人なガリガリ君」シリーズは通常商品と比べて果汁や果肉を多く使用しており、ジェラートのようなくちどけと味わいが魅力だ。使用している果汁は、高糖度で管