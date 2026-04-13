声優でアーティストの鈴村健一（51）が13日、公式サイトを更新。アコースティックライブツアーの開催見送りを発表した。「株式会社バンダイナムコミュージックライブ」が「鈴村健一アコースティックライブツアー開催見送りのお知らせ」と題してサイトを更新。「平素より鈴村健一を応援いただき誠にありがとうございます」と書き出し、「昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、2026年5月〜月で