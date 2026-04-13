女優の風吹ジュン（７３）が１３日、都内で行われた「その?もの忘れ?アルツハイマー病かも」疾患啓発活動発表会に出席した。日本イーライリリー株式会社は、アルツハイマー病に関する啓発活動のアンバサダーに風吹を起用し、今後はテレビＣＭの放映やイベントなどを通して全国展開していくことを発表した。テレビＣＭに「忘れ物が多いおばあちゃん」役で出演した風吹は「セリフを言うのがお仕事ですから、そういうことを覚え